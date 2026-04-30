Realiza estudiante de Doctorado en Enfermería estancia de investigación en Nuevo León

La estudiante del Doctorado en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, Mtra. Lila Marilí Alarcón Muñiz, llevó a cabo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, durante el periodo del 27 de febrero al 27 de marzo del presente año, como parte de su proceso de formación académica.

En el marco de esta experiencia, desarrolló el proyecto titulado “Teoría de situación específica para la conducta anticonceptiva dual en jóvenes”, el cual busca construir un modelo integral que permita comprender los factores que influyen en el uso de la anticoncepción dual en población joven.

La investigación contempla el análisis de variables como la actitud, la autoeficacia, el conocimiento de los métodos anticonceptivos, la comunicación en pareja, las influencias sociales y la intención de usos. Este enfoque tiene como finalidad promover prácticas sexuales más seguras y contribuir a la prevención de embarazos no planeados y de infecciones de transmisión sexual.

El tema cobra relevancia en el contexto actual, debido a los retos que enfrenta la población joven en la adopción de conductas preventivas. En este sentido, la anticoncepción dual se posiciona como una estrategia clave para la reducción de riesgos, al integrar la prevención tanto de embarazos no planificados como de infecciones de transmisión sexual.

Actualmente, la estudiante se encuentra en la fase de pilotaje de instrumentos, así como en la adaptación de herramientas enfocadas en la conducta y la intención de uso, con el objetivo de garantizar su claridad, pertinencia y confiabilidad antes de su aplicación definitiva.

Al respecto, la maestra Alarcón Muñiz destacó que esta estancia le permitió fortalecer sus habilidades investigativas y en el diseño metodológico, además de interactuar con especialistas en su línea de estudio, lo que enriqueció de manera significativa su proyecto.

Asimismo, invitó a sus compañeros de posgrado a participar en este tipo de experiencias, al considerar que amplían la visión académica y fortalecen la formación profesional.

Finalmente, expresó su agradecimiento a la FEN-UACH por el respaldo brindado, así como a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su hospitalidad. De igual manera, reconoció el acompañamiento de la Dra. Claudia Orozco y el apoyo de la Dra. Raquel Benavides durante el desarrollo de la estancia.