“Lo que se ve, no se pregunta”: PRI exige investigar al alcalde morenista de Morelos por presunto presuntos vínculos con el narco

El dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alex Domínguez, afirmó que “lo que se ve, no se pregunta”, en referencia a los presuntos vínculos del alcalde morenista de Morelos con el crimen organizado, municipio serrano donde fue localizado el narcolaboratorio que desmanteló el gobierno estatal el pasado 17 de abril.

Respecto a si el alcalde José de Loreto Javalera Bojórquez tiene vínculos con el narcotráfico, “yo diría, de manera categórica, con dos expresiones muy coloquiales. Si hace como pato, camina como pato, pues es pato. O como diría Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Es muy clara, la circunstancia de Morena, en el caso particular de este municipio, de vínculos con el crimen organizado”.

El dirigente priista añadió que “plantearía a la autoridad, a la Fiscalía General de la República y a la unidad que se creó para la investigación sobre los hechos del narcolaboratorio, pues que también investiguen a la alcaldía de Morelos. Que sea una investigación profunda, porque no hubo representación política en el 2021, no hubo representación política en el 2024, porque quienes plantearon, o a quienes les pasó la idea de aspirar, fueron amenazados para que no se registraran”.

“No hubo posibilidad de registrar candidatos, por lo tanto, reitero, si hace como pato, si camina como pato, pues es pato. Como dice el gran Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta”, insistió el priista.