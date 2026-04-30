Expo Centro espacio de informalidad y competencia desleal; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que la realización de Expo Centro se da un espacio a la informalidad por lo cual hace el llamado a la autoridad municipal en evitar permisos de este evento.

“Vemos que hay informalidad con la realización del evento que está en la calle Libertad que ya le dijimos a Desarrollo Económico y al Secretario del Ayuntamiento por que es una competencia desleal”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que es necesario que la autoridad municipal haga su trabajo y no permitir una competencia desleal.

Para finalizar destacó que tendrá un acercamiento con Cocentro para evitar que se sigan apoyando este proyecto.