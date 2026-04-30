Primer agravio sería para México, señala Santiago de la Peña por acusaciones de EU a Rubén Rocha

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que resulta una sorpresa la solicitud que realizó el Gobierno de Estados Unidos para la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Veamos cómo se va desarrollando este asunto y esperemos, por supuesto que esto no afecte la relación con los Estados Unidos. Recordemos particularmente que los Estados del Norte, como lo es Chihuahua, pues nosotros hemos logrado alcanzar un gran nivel de desarrollo muy por encima, incluso por lo que se ven en otras zonas del país, relacionado con el ejercicio del Tratado de Libre Comercio y posteriormente el T-Mec. Entonces esperemos que esta presunta actividad relacionada con inteligencia organizada de algunos funcionarios no afecte a todos los mexicanos a través de este tipo decisiones”.

De la Peña Grajeda reiteró que, de demostrarse que dichos servidores públicos sí participaron en actividades delincuenciales, el primer agravio sería para el pueblo de México y si en Estados Unidos deciden procesarlos legalmente, sería consecuencia de dichos actos.

Agregó que “el chiste se cuenta solo”, al ver que uno de los senadores morenistas que pidió juicio político para la gobernadora Maru Campos es uno de los 9 señalados por Estados Unidos.