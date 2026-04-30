Expresamos el apoyo a Maru Campos haya ido o no al Senado: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que mostraron su apoyo a la mandataria estatal Maru Campos al no ir al senado de la republica a “comparecer” por el operativo antidrogas en el municipio de Morelos.

“Expresamos el apoyo allá ido o no haya ido, porque es nuestra gobernadora y que sienta el apoyo de los chihuahuenses y de empresarios en el sentido de que tiene que cumplir con ciertas normas y constitución y lo tenemos que cumplir todos y manejar un poco más partidistas y legalmente”, comentó.

Se dio la invitación de la gobernadora al senado el pasado martes 28 de abril en donde se le estaría dando un interrogatorio por los hechos ocurridos en la sierra en donde se desmanteló un narcolaboratorio con más de 850 metros cuadrados y sobre el accidente en donde murieron agentes estadounidenses así como dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI.

Asegura que es necesario que se respete el marco legal de las investigaciones en torno al operativo que se llevó a cabo en la sierra con la supuesta intervención de agentes americanos.

Cabe destacar que el empresariado aplaude cada acción que se desarrolle en pro de la paz y seguridad del estado.