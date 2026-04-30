Arriba Gabinete Infantil a Palacio de Gobierno

En el marco del Día de la Niñez, las y los integrantes del Gabinete Infantil 2026 arribaron a Palacio de Gobierno para ser recibidos por sus las y los titulares de las secretarías.

Las actividades para el Gabinete Infantil iniciaron ayer miércoles con una serie de actividades recreativas y durante el día de hoy podrán conocer las actividades propias de la dependencia para las que resultaron seleccionados.

Derivado de un proceso de insaculación por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) y de la Secretaría de Educación y Deporte, el Gabinete Infantil 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.- Daniela Hernández Trejo, de Ahumada

Secretaría General de Gobierno.- Celia Yamileth Quintana Momaca, de Balleza

Secretaría de Educación y Deporte.- Aitana Moreno Hernández, de Ciudad Juárez

Secretaría de Hacienda.- Mario Domínguez Yáñez, de Galeana

Secretaría de Salud.- Sebastián Alberto Varela Hernández, de Cuauhtémoc

Fiscalía General del Estado de Chihuahua.- Azucena Abigail Torres Leyva, de Batopilas

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.- Reyna Camila Rocha Sánchez, de Delicias

Secretaría de la Función Pública.- Dariana Hernández López, de Camargo

Secretaría de Desarrollo Rural.- Gloria Jaylen Mendoza Parada, de Chihuahua

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.- Carlos Acosta Mendoza, de Saucillo

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.- Idolina Nohemí Rivas Hernández, de Guadalupe y Calvo

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.- Valeria Mendoza Rascón, de Ocampo

Secretaría de Cultura.- Carlos Leonel Gastelum Villalobos, de Guachochi

Secretaría de Turismo.- Oziel Martínez Muñoz, de Nuevo Casas Grandes

Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.- Iker Josué Martínez Pedroza, de Gómez Farías

DIF Estatal.- Alan Fernando Núñez Rodríguez, de Parral

Secretaría de Seguridad Pública.- Kevin Camilo Mendoza Torres, de Bocoyna

Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.- Franco Jesús Franco Morales, de Jiménez