Vuelve el calor; prevén jueves sin lluvias y máxima de 35°C en la ciudad de Chihuahua

Este jueves, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, prevaleciendo la onda de calor en regiones de Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.