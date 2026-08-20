Diputados Alfredo Chávez, Joss Vega y Nancy Frías se reúnen con Santiago de la Peña

Este día, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, así como las diputadas locales Joss Vega y Nancy Frías, se reunieron con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña.

Fue el funcionario estatal quien informó del encuentro, en donde los cuatro se reunieron para comer:

“Convencidos de que trabajando en unidad es como mejor se sirve a Chihuahua”, escribió De la Peña junto a la fotografía.

Mientras que el diputado Alfredo Chávez afirmó que “en política, el diálogo franco y honesto es la clave para lograr la unidad. En el PAN estamos unidos y decididos a defender juntos a Chihuahua”

Es de recordar que tanto De la Peña como Alfredo Chávez se registraron como aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, mientras que Joss y “La China” Frías han confirmado que buscarán la reelección por los Distritos 15 y 12, respectivamente.