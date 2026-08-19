Resalta alcalde que crédito de 132 mdp no ha generado intereses y será destinado al complejo ambiental

El mandatario capitalino, Marco Bonilla, informó que de los 132 millones de pesos solicitados mediante un crédito para atender las necesidades relacionadas con el manejo de residuos, alrededor de 73 millones de pesos ya fueron ejercidos, mientras que permanecen 65 millones de pesos disponibles.

Bonilla explicó que los recursos fueron utilizados en distintas obras y proyectos relacionados con el actual relleno sanitario, entre ellos la ampliación de la celda global, identificada como celda 3, así como la construcción de una celda de emergencia, requerida por la Norma Oficial Mexicana.

Detalló que también se destinó una parte del recurso a la construcción de una laguna de lixiviados, infraestructura que permitirá atender no solamente las necesidades de la celda 3, sino también de las celdas 1 y 2.

El edil destacó que se trata de una infraestructura moderna que contribuye a reducir la generación de olores en el relleno sanitario.

“Es una celda muy moderna que permite que no haya olores. Ustedes van al relleno ahorita mismo y no van a percibir olores por la construcción de esta celda”, afirmó.

Asimismo, señaló que parte del crédito fue destinado a estudios para la extracción y aprovechamiento del biogás, proyecto que, dijo, ya se encuentra funcionando en la celda 2.

Bonilla agregó que también se cubrieron estudios relacionados con el proyecto del Complejo Ambiental, particularmente para el manejo industrial de residuos, además de trabajos de remediación en la zona aledaña al relleno sanitario, compromiso asumido con los vecinos del sector.

El presidente municipal indicó que actualmente existen alrededor de 65 millones de pesos pendientes por ejercer y aseguró que dichos recursos se encuentran en una cuenta de inversión productiva, por lo que el Ayuntamiento ha obtenido rendimientos en lugar de pagar intereses por el dinero no utilizado.

“Este préstamo no nos ha costado un peso de interés y eso es bien importante mencionarlo”, sostuvo.

Bonilla adelantó que existe la posibilidad de que los recursos restantes sean utilizados por la propia administración municipal para avanzar en la construcción del Complejo Ambiental, en lugar de que sea la siguiente administración la que disponga de ese fondo.

Finalmente, recordó que desde que se entrampó el proceso relacionado con el proyecto del relleno sanitario en Mápula, el Municipio comenzó a trabajar en un “Plan B”, mismo que fue enviado a Banobras para su análisis.

Sin embargo, señaló que han transcurrido 26 meses sin que la institución federal emita una respuesta definitiva.

“Chihuahua necesita soluciones y estamos a punto de anunciar una muy buena solución”, afirmó el alcalde, al adelantar que próximamente se dará a conocer el proyecto alternativo para atender el manejo de los residuos sólidos urbanos de la capital.