Presidente de Colombia firma decreto de emergencia económica para recuperación tras el terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este miércoles un decreto de emergencia económica y social para atender la crisis causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto.

Colombia enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, y estamos respondiendo con decisiones, presencia en el territorio y soluciones de fondo. La magnitud de esta tragedia nos exige actuar en varios frentes al mismo tiempo: continuar la búsqueda de… pic.twitter.com/7MNddmSCjH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026

La medida busca acelerar la atención a las víctimas, habilitar recursos extraordinarios y poner en marcha la reconstrucción en las zonas más afectadas del occidente del país, con impacto en ciudades como Cali y Pereira, además de municipios del Chocó. “Firmaremos, junto a todos los ministros, el decreto madre de la emergencia económica”, dijo el mandatario.

El mecanismo permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y adoptar medidas tributarias y presupuestales para financiar la respuesta. El Gobierno estima pérdidas preliminares por 9.760 millones de dólares.