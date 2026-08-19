Piden a Jorge Soto regular controles de seguridad en transporte por plataformas

El diputado Jorge Soto se comprometió a revisar la regulación y los mecanismos de seguridad aplicables a conductores de plataformas digitales de transporte, luego de escuchar el testimonio de vecino ciudadanos por el caso de un joven que habría enfrentado un intento de privación de la libertad durante un viaje solicitado mediante una aplicación.

Durante un encuentro con ciudadanos, se planteó la necesidad de fortalecer los controles para quienes prestan este tipo de servicios, particularmente en la revisión de identidad, antecedentes y requisitos para operar, ante el creciente uso de las plataformas por jóvenes para trasladarse a sus escuelas y centros de trabajo.

Soto reconoció que el tema requiere una revisión detallada antes de plantear una ruta de acción especifica, evitando improvisar soluciones: “me lo voy a llevar la tarea para revisar la regulación de estos servicios”, señaló.

El legislador consideró que desde el Congreso del Estado podrían explorarse alternativas para fortalecer las condiciones de seguridad en transporte de plataformas y se comprometió a informar a los ciudadanos sobre los resultados de la revisión.

Durante la conversación también surgieron inquietudes relacionadas con oportunidades laborales para jóvenes profesionistas, atención médica y educación, temas que los participantes colocaron entre sus principales preocupaciones para Chihuahua.

Soto sostuvo que existen problemas que corresponden a distintos órdenes de gobierno, por lo que consideró necesario identificar con claridad qué puede resolverse desde el municipio, qué corresponde al Estado y dónde puede intervenir el Congreso.

El encuentro forma parte de las reuniones que el diputado ha sostenido con distintos sectores de la ciudad para escuchar directamente sus planteamientos y convertirlos en temas de análisis, gestión y, cuando corresponda, trabajo legislativo.