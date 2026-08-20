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Terraza se desploma en pleno operativo de un equipo SWAT que iba tras un delincuente

Un equipo SWAT (unidades de élite de la policía de EE.UU.) que ejecutaba una orden de arresto contra un delincuente sexual en Huntsville, Misuri, sufrió un grave accidente cuando la terraza de madera en la que se encontraban se derrumbó.

Las cámaras corporales registraron el momento en que la estructura cedió mientras nueve agentes estaban sobre ella, lo que los arrojó al suelo entre los escombros. Cinco de los oficiales resultaron heridos con fracturas y conmociones cerebrales.

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