Terraza se desploma en pleno operativo de un equipo SWAT que iba tras un delincuente

Un equipo SWAT (unidades de élite de la policía de EE.UU.) que ejecutaba una orden de arresto contra un delincuente sexual en Huntsville, Misuri, sufrió un grave accidente cuando la terraza de madera en la que se encontraban se derrumbó.

5 Officers Suffer Broken Bones, Concussions After Deck Collapses During Warrant Operation Huntsville, Missouri, July 21, 2026 — Bodycam footage recorded a wooden second-floor deck collapsing beneath a federal task force at the apartment of Jacob Alexander Munoz, 26. Four deputy… pic.twitter.com/EEtC2q3404 — Police Incidents (@PoliceIncident) August 19, 2026

Las cámaras corporales registraron el momento en que la estructura cedió mientras nueve agentes estaban sobre ella, lo que los arrojó al suelo entre los escombros. Cinco de los oficiales resultaron heridos con fracturas y conmociones cerebrales.