Vuelos europeos y emisoras son blanco de otra ola de amenazas de bomba

Praga. Autoridades de toda Europa reportaron una nueva oleada de amenazas de bomba contra múltiples vuelos el viernes, tras una serie de falsos avisos que han causado desvíos de vuelos esta semana.

Tres emisoras también recibieron amenazas de seguridad, en una posible señal de que la amenaza se estaba extendiendo más allá de los cielos.

No se han encontrado objetos sospechosos y nadie ha resultado herido, pero las amenazas han generado preocupación porque se registraron tras otras interrupciones europeas —incluyendo ataques a sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones.

En general, las amenazas han causado una interrupción mínima en la aviación, según la autoridad europea de tráfico aéreo. Eurocontrol informó que estaba al tanto de amenazas de bomba contra 14 vuelos el jueves —0.05 por ciento de los casi 26 mil 300 vuelos en toda la red europea ese día— y siete el martes.

Aun así, las aerolíneas tienen que tomarse cada amenaza en serio porque en última instancia son responsables de las vidas de sus pasajeros, dijo Robert Jordan, director de investigación del centro de estudios británico Royal United Services Institute.

Jordan declaró a la BBC que hay más formas que nunca de hacer amenazas contra vuelos, y que las aplicaciones de mensajería segura han permitido un mayor anonimato.

“El riesgo de las aerolíneas siempre va a ser increíblemente bajo”, añadió, señalando los grandes avances que se han logrado en la seguridad aeroportuaria en los últimos años.

“Está incorporado en sus procedimientos de seguridad, y está incorporado en sus procedimientos de protección”.

En Hungría, el ministro de Defensa dijo que cazas escoltaron el viernes a tres aviones de pasajeros a través del espacio aéreo del país en el plazo de una hora luego que cada uno recibiera una amenaza de bomba. Romulusz Ruszin-Szendi explicó que las escoltas fueron para vuelos de Bruselas a la capital búlgara, Sofía, y de Praga a Chipre y Rumania.

La oficina del primer ministro francés Sébastien Lecornu indicó que se hicieron cuatro amenazas de bomba contra aeronaves que volaban sobre Francia. Los aviones aterrizaron con seguridad en el Aeropuerto de Orly de París y expertos en desactivación de bombas realizaron inspecciones.

También se hicieron amenazas contra un vuelo entre Praga y Bucarest operado por la aerolínea rumana Tarom, y un vuelo de Ryanair desde la capital portuguesa, Lisboa, a Roma. Un vuelo de WizzAir de Praga a Roma fue desviado a Venecia tras una alerta de bomba, y los pasajeros fueron evacuados tras el aterrizaje.

Eurocontrol señaló el viernes que estaba monitoreando la situación y trabajando estrechamente con aerolíneas, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación y otros grupos en toda Europa “para mitigar cualquier interrupción en los flujos de tráfico aéreo”.

Nueve de los vuelos afectados llegaban o salían del Aeropuerto Václav Havel de Praga, dijo la portavoz del aeropuerto Denisa Hejtmánková. Incluían vuelos desde Dinamarca, España y el Reino Unido, y salidas hacia los Países Bajos y el Reino Unido, además de los que iban a Chipre, Italia y Rumania. La policía checa también comunicó que se han tomado las medidas de seguridad necesarias que tienen “un impacto mínimo en las operaciones normales del aeropuerto”.

Sin embargo, desviar e inspeccionar vuelos es costoso.

“Creo que es un gran problema para la aviación que esto esté ocurriendo”, dijo Torstein Nymoen, un viajero noruego de 52 años, en el aeropuerto de Praga. “Debe costar mucho para las compañías, las compañías de aviación. Y creo que es triste que algunas personas

estén haciendo esto”.

En Dinamarca, la policía desplegó efectivos en el aeropuerto de Copenhague por segundo día consecutivo como medida de precaución ante amenazas dirigidas al tráfico aéreo, y consideró que no había peligro para los pasajeros ni para otras personas en el aeropuerto.

Sigue sin estar claro quién está detrás de las amenazas a las aerolíneas, que se registran en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y de advertencias por parte de las autoridades de que Rusia podría estar intensificando las llamadas amenazas híbridas en Europa.

Las autoridades no han atribuido las amenazas a ningún grupo ni actor estatal, y no ha surgido evidencia que vincule los falsos avisos con un gobierno. Un correo electrónico que contenía la amenaza enviado el jueves a las autoridades aeroportuarias en Roma y revisado por The Associated Press supuestamente provenía de un grupo que se describía a sí mismo como antifeminista y afirmaba que estaba apuntando a un “régimen feminista”.

Otro aeropuerto europeo recibió una amenaza con una redacción similar, pero no estaba claro si provenía del mismo remitente.

En Irlanda, la sede de la televisora nacional RTE en la capital, Dublín, fue evacuada el viernes tras una amenaza de bomba, y las transmisiones en vivo se sustituyeron por programas pregrabados. El personal regresó al edificio luego de unas horas, una vez que la policía con perros rastreadores registró la zona y la declaró segura.

Por separado, la emisora británica Sky informó que también había recibido una “amenaza de seguridad”. En un comunicado difundido por el canal Sky News, subrayó que “estamos trabajando estrechamente con las autoridades para garantizar que nuestra gente y nuestras operaciones sigan siendo seguras”. Sky News siguió al aire.

NOVA TV, una emisora privada en Bulgaria, reveló que recibió una amenaza de bomba a través de un correo electrónico el viernes. Añadió que el remitente afirmaba estar detrás de las amenazas al tráfico aéreo europeo, y que la emisora implementó sus medidas de seguridad estándar sin ninguna interrupción en sus transmisiones de televisión y radio.