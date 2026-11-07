Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión por presunta violación, pero un amparo impide su detención, aseguran

La Fiscalía de CDMX confirmó que obtuvo una orden de aprehensión contra el hijo de Eugenio Derbez y aunque un amparo dejó sin efectos la orden, el procedimiento continúa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó este viernes 6 de noviembre que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez por el presunto delito de violación.

Sin embargo, un juicio de amparo promovido por la defensa del actor dejó sin efectos la orden, por lo que las autoridades pueden citarlo a una audiencia inicial sin necesidad de detenerlo.

La Fiscalía de CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía capitalina, la investigación reunió datos de prueba suficientes para llevar el caso ante un juez. Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación.

La dependencia precisó que los hechos investigados ocurrieron presuntamente en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, no dio a conocer la identidad de la denunciante ni las circunstancias específicas de la agresión que motivó esta carpeta.

Vadhir Derbez (Instagram)

Uno de los puntos que destacó la Fiscalía fue que, pese a que Vadhiry sus abogados manifestaron públicamente su disposición a colaborar, el actor todavía no comparecía ante esa institución.

La dependencia informó que realizó al menos siete gestiones para notificarlo presencialmente en seis domicilios distintos, sin conseguir concretar la diligencia.

Vadhir Derbez se amparó para dejar sin efectos la orden de aprehensión

La situación jurídica del actor cambió a partir de un juicio de amparo promovido por su defensa. Según la Fiscalía, la resolución judicial dejó sin efectos la orden de aprehensión, por lo que Vadhir puede enfrentar el procedimiento penal en libertad.

Esto significa que las autoridades no pueden ejecutar esa orden en los términos originales y deberán buscar su comparecencia mediante una citación para que acuda a una audiencia inicial ante un juez.

La Fiscalía capitalina sostuvo que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

Modelo de 19 años denunció a Vadhir Derbez

Fue el pasado 2 de abril cuando una modelo estadounidense de 19 años presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

La joven participó en la grabación de un video musical de Vadhir Derbez, cuyas jornadas de trabajo comenzaron el 3 de marzo y concluyeron el 2 de abril en una locación conocida como Bola El Papi, en Coyoacán.

De acuerdo con la información difundida sobre una carpeta de investigación de 333 páginas, la denunciante relató que, durante la última jornada de grabación, el actor entró al espacio donde se encontraban las modelos y la llevó a un camerino.

Vadhir Derbez se amparó para evitar ser detenido (Getty Images)

Según su declaración, inicialmente había integrantes del equipo de producción en el lugar, pero después ambos quedaron solos. En ese momento, Vadhir presuntamente la besó y realizó tocamientos sin su consentimiento.

La joven abandonó la locación y solicitó apoyo a su agencia de representación antes de acudir ante las autoridades para presentar la denuncia.

La Fiscalía activó los protocolos de investigación correspondientes, incluidas evaluaciones médicas y psicológicas, además de otorgarle medidas cautelares.

Vadhir Derbez negó las acusaciones y denunció un intento de extorsión

En mayo, cuando el caso trascendió públicamente, Vadhir ofreció su versión durante una entrevista con el programa De Primera Mano, acompañado por integrantes de su equipo de abogados.

En aquella ocasión, el actor negó haber cometido alguna agresión y aseguró que nunca permaneció a solas con la modelo durante la grabación del video musical.

Su abogado, Enrique González Casanova, sostuvo que la defensa contaba con grabaciones de las cámaras de seguridad, material audiovisual de la producción y testimonios de personas que participaron en el rodaje.

Según el defensor, esos elementos permitirían reconstruir las actividades del cantante durante la jornada señalada.

Además, Derbez denunció que recibió mensajes de personas que le exigían 350 mil dólares a cambio de frenar el proceso legal y evitar que avanzara la orden de aprehensión que, según esos mensajes, se emitiría en su contra.

La defensa interpretó esas comunicaciones como parte de un intento de extorsión y presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El equipo jurídico también planteó la posible participación de una red dedicada a utilizar servicios de modelos para después extorsionar a artistas y empresarios.

Los abogados de otra denunciante de Vadhir Derbez buscaron la intervención de Ernestina Godoy

El nuevo capítulo del caso se conoció el 4 de noviembre, cuando el despacho Vega Mac Gregor Arellano anunció una convocatoria a medios de comunicación para informar sobre una denuncia por presunta violación contra Vadhir Derbez.

Los abogados tenían previsto acudir el jueves 5 de noviembre a las instalaciones de la FGR para solicitar una reunión con Ernestina Godoy, titular de la dependencia, y pedir que el asunto recibiera atención con perspectiva de género y objetividad.

Sin embargo, el despacho canceló la conferencia después de recibir una respuesta favorable de la Fiscalía General de la República para conocer el asunto.