Obtiene FEOE vinculación a proceso por secuestro de secuestro exprés con los fines extorsivos

•⁠ ⁠Exigieron un pago de 2mdd para “dejar” trabajar a las víctimas y no privarlos de la vida

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jorge Luis R. C., alias “El Costeño”, por el delito de secuestro exprés con la finalidad de extorsionar.

Con datos de prueba fehacientes, el Ministerio Público de la FEOE, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal.

La carpeta de investigación establece que entre las últimas horas del 16 de julio y las primeras del 17, Jorge Luis R. C., alias “El Costeño”, en compañía de un diverso coimputado de nombre Abram Alexis E. P., ingresó a un domicilio ubicado en el corredor comercial Cuauhtémoc – Álvaro Obregón, en el municipio de Cuauhtémoc, portando un arma de fuego.

En el domicilio, amagaron con armas de fuego a una pareja y a su hijo, privándolos de la libertad, luego las obligaron abrir una caja fuerte de la que sustrajeron cerca de 240 mil pesos, y robaron diversos objetos de valor.

Luego exigieron a la pareja el pago de dos millones de dólares, inicialmente, y otras mensualidades, a cambio de “dejarlos trabajar”, no volverlos a secuestrar y no privarlos de la vida.

Tras la integración de la carpeta de investigación, Jorge Luis R. CP., fue individualizado y detenidos con orden de aprehensión por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la FEOE.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Cabe señalar que el 18 de agosto del 2026, fue detenido Abram Alexis E. P., fue vinculado a proceso, en la misma causa penal

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).