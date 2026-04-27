Vuelca camioneta en la Lealtad II

Un adulto mayor protagonizó un choque con volcadura en el cruce de las calles Tamborel y 31, en la colonia Lealtad II.

De acuerdo con el reporte, el conductor circulaba sobre Tamborel cuando impactó un cordón divisor de carril, lo que provocó que su vehículo cayera en un desnivel de poco más de un metro y volcara sobre su costado izquierdo.

Paramédicos revisaron al adulto mayor, quien no requirió traslado y posteriormente acudió por sus propios medios a recibir atención médica.

El vehículo, una camioneta Honda Pilot color arena, quedó en el lugar en espera de elementos de Vialidad para la elaboración del croquis correspondiente.