Adán Augusto y Corral no tienen calidad moral para cuestionar a la Gobernadora; ellos son delincuentes con fuero: Alfredo Chávez

Ante la invitación que le hizo al Senado a la gobernadora Maru Campos a acudir a una reunión de trabajo, en donde se le pedirá que explique lo ocurrido en el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en la región serrana de Chihuahua y la presunta injerencia de agentes de los Estados Unidos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, aseveró que los senadores morenistas Adán Augusto López y Javier Corral, no tienen calidad moral para cuestionar a la Gobernadora.

“El acudir o no será decisión de ella, pero no hay calidad moral por parte de los senadores de Morena de exigir algo que no pueden exigir. No tienen calidad moral, son delincuentes con fuero, se lo digo a (Gerardo Fernández) Noroña, se lo digo a (Javier) Corral, se lo digo a Adán Augusto (López), son delincuentes con fuero, porque ellos sí tienen órdenes de aprehensión, están vinculados, en el caso de Adán Augusto, con un líder criminal que era su secretario de Seguridad”, enfatizó Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista agregó que “no tienen calidad moral para hablar con una gobernadora que está combatiendo el crimen con toda la fuerza del Estado. Entonces, mi apoyo a la gobernadora que es patriota desde el momento que no claudica las instituciones ante el crimen organizado”.

“Chihuahua y los chihuahuenses y su gobernadora son más patriotas al momento que le dicen no al crimen organizado. Chihuahua y su gobernadora es mucho más patriota desde el momento que invierten en la seguridad de nuestras familias y no claudican ante el crimen organizado. Ese es el verdadero patriota. Lo demás son discursos, lo demás son mentiras”, concluyó Chávez Madrid.