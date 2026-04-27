Rescataron a seis perritos de predios aledaños a recicladora incendiada

Fueron 6 los canes rescatados por bomberos y elementos de diferentes corporaciones en predios aledaños a la recicladora de plásticos incendiada este domingo en la colonia Primero de Mayo, acción mediante la cual evitaron que sufrieran alguna lesión por fuego, humo o calor.

En uno de los terrenos se logró sacar inicialmente a 4 de ellos cuyos nombres son “Rojo”, “Cochis”, “Pirrunga” y “Güero”, mientras que en un taller ubicado atrás de la recicladora lograron sacar a tiempo a “Tornado” y “Pulga”, de todos los cuales se hicieron cargo sus propietarios para trasladados a un lugar seguro mientras personal de bomberos terminaba por completo las labores en la recicladora de plásticos.