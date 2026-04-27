Comité Coordinador respalda avance institucional con convenio entre la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción y la Función Pública

Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua el pasado 24 de abril de 2026, en el recinto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La sesión fue encabezada por la Presidencia del Comité y contó con la asistencia de la totalidad de sus integrantes.

Uno de los puntos centrales fue la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer mecanismos de coordinación para la emisión de constancias de no inhabilitación. Este acuerdo permitirá la transferencia, implementación y operación de sistemas tecnológicos que fortalecerán la consulta y verificación de información sobre servidores públicos, garantizando procesos más confiables, transparentes y eficientes. Las autoridades destacaron que este instrumento representa un avance significativo para consolidar un servicio público íntegro y fortalecer la confianza ciudadana.

Asimismo, el Comité aprobó la realización de un diagnóstico sobre la ejecución de programas sociales, en el marco de la estrategia 9.1 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Este ejercicio permitirá identificar riesgos de corrupción, mejorar la transparencia y generar información clave para la toma de decisiones. Con estas acciones, el Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, la coordinación institucional y el fortalecimiento de mecanismos que impacten de manera directa en la vida de la ciudadanía.