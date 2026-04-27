Atlante jugará los viernes; Miguel Herrera apunta al banquillo

Ciudad de México. Hay historias que el deporte no olvida y el Atlante, que pasó los últimos 12 años en el circuito de Expansión sin la posibilidad de ascender a Primera desde 2020, es un nómada de pies cansados que ha encontrado el camino de vuelta. El equipo de los obreros de la Ciudad de México, aquel que nació en la colonia Roma y coleccionó mudanzas por estadios que no le pertenecían, tomará a partir de 2026 el lugar del Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien resolvió su salida de la Liga Mx en medio de una disputa por adeudos fiscales con el gobierno federal.

El regreso de los Potros es una metáfora curiosa, la prueba de que lo importante en el futbol no es llegar, sino resistir, aunque el camino a veces parezca no llevar a ninguna parte, afirma el empresario y presidente del club, Emilio Escalante. Sin la aprobación mayoritaria de la Federación Mexicana de Futbol y los otros dueños de los 17 clubes profesionales, la venta de los Cañoneros no habría podido cerrarse. “El Atlante es un equipo nómada, la historia nos ha llevado de un lugar a otro, muchas veces por circunstancias que no elegimos. Pero nadie nos regaló nada”.

Las manos de los atlantistas conocen el peso de la pérdida. Durante mayo de 1966, el equipo centenario (107 años) comenzó a jugar en el Estadio Azteca, después se mudó a Cancún, donde en 2007 consiguió su tercer título de Liga (1946-47 y 1992-93, los anteriores), disputó el Mundial de Clubes 2009 contra el Barcelona de Lionel Messi, sufrió su cuarto descenso (1975-76, 1989-90, 2000-01 y Clausura 2014), regresó al Estadio Ciudad de los Deportes en el circuito de Expansión y, en el último año, se trasladó a Morelos. En cualquiera de dichos lugares, miles de aficionados llevaron la camiseta azulgrana como un mantra para espantar el olvido.

“Cuando llegué al proyecto, el Atlante ya había regresado al Ciudad de los Deportes, pero los dueños nos dejaron fuera. Tuvimos que buscar dónde jugar. Fuimos a Zacatepec y hasta hoy se dieron las condiciones para poder regresar. El Atlante, con todo respeto para los más clubes, es un club especial. No cualquier técnico ni cualquier jugador está hecho para este equipo, son muchos huevos los que hay que ponerle. Pasaron por aquí muchos jugadores en busca de su revancha. Tenemos que continuar la historia”, señala Escalante durante el anuncio de la cadena TV Azteca como titular de la transmisión de sus partidos en casa.

Los Potros jugarán los viernes a las 21 horas y tendrán en un viejo atlantista -el ex seleccionador nacional Miguel Herrera- a su próximo director técnico al confirmarse la salida de Ricardo Carbajal.

“Es el más adelantado, pero, hasta que no se firme, no podemos hacer nada oficial”, advierte luego de sostener conversaciones con otros entrenadores identificados con el equipo, entre ellos Ricardo Antonio La Volpe y José Guadalupe Cruz.

Como parte del nuevo proyecto azulgrana, algunos elementos de los planteles varoniles y femeniles del extinto Mazatlán FC pasarán a formar parte de la estructura deportiva. Su campo de entrenamiento estará ubicado en el Ajusco y jugarán en el Estadio Universitario Alberto ‘Chivo’ Córdova, en Toluca.

“El ascenso es una necesidad para todos, pero requiere que los clubes cumplan los requisitos de forma ordenada”, explica el directivo. “La disciplina no es negociable en este equipo. Estamos trabajando en la categoría femenil y la Sub-20. Muchas jugadoras del Mazatlán FC van a formar parte. Para ellas, la sede de los partidos será la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México), por ahora no vamos a utilizar el Azteca. Queremos tener liguillas y luego campeonatos, pero primero tenemos que diseñar las plantillas con los entrenadores”.