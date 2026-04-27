Participa Saúl Mireles en entrega de apoyos a productores pecuarios de Anáhuac

Como parte de las acciones de apoyo al campo, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, Saúl Mireles, participó en la entrega de 72 toneladas de maíz molido a productores pecuarios de los ejidos de la Seccional de Anáhuac, con el fin de apoyar la alimentación del ganado y fortalecer la actividad del sector.

En esta entrega estuvieron también el presidente seccional de Anáhuac, Homero Luján; personal de la Secretaría de Desarrollo Rural; y autoridades de Desarrollo Rural local. La actividad se realizó en la Presidencia Seccional como parte de un trabajo conjunto entre autoridades y productores.

Mireles señaló que este apoyo representa un respaldo directo para quienes dependen de la actividad pecuaria en la región. “Cuando hay coordinación y trabajo conjunto, los apoyos sí llegan a donde se necesitan y ayudan a sostener la actividad de nuestros productores”, expresó el legislador.

El diputado reiteró su disposición de seguir impulsando acciones que respondan a las necesidades del campo. La entrega busca atender una necesidad concreta de los productores pecuarios de Anáhuac y contribuir a que mantengan su actividad.