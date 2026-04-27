Agentes extranjeros sólo tuvieron contacto con jefe de AEI y su escolta: Fiscalía

La fiscal encargada de la investigación del caso del narcolaboratorio, Wendy Chávez Villanueva, informó que los agentes extranjeros involucrados en el operativo únicamente interactuaron con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y su círculo cercano de escoltas.

De acuerdo con los avances de las indagatorias, basados en alrededor de 50 entrevistas ministeriales, se estableció que estas personas no formaban parte de ninguna corporación estatal ni estaban integradas formalmente al despliegue institucional.

La funcionaria detalló que la incorporación de los civiles extranjeros al convoy no fue reportada a los mandos superiores de la Fiscalía General del Estado, lo que constituye una de las principales líneas de investigación.

Asimismo, precisó que su participación fue limitada y sin interacción operativa directa con el resto del personal, manteniéndose en todo momento en un entorno cercano al mando de la corporación.

Chávez Villanueva también señaló que los extranjeros no portaban armas de fuego ni insignias oficiales, vestían de civil y mantenían el rostro cubierto durante gran parte del operativo.

Finalmente, indicó que existen indicios de una posible colaboración de carácter no oficial, cuya naturaleza será determinada conforme avancen las investigaciones, las cuales se realizan en coordinación con instancias federales de seguridad.