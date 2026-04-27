Confirma Senado asistencia de Maru Campos

El Senado de la República confirmó la asistencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a una reunión de trabajo en la que abordará la presunta presencia de agentes estadounidenses en un operativo antinarco reciente en la entidad.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que la mandataria estatal comunicó su participación al coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier.

En entrevista, el legislador aclaró que el encuentro no tiene como objetivo emitir juicios anticipados, sino conocer los detalles del caso y garantizar el acceso a la información.

“Se trata de una reunión de diálogo e intercambio de información. El Senado no busca linchamientos ni condenas, sino entender los hechos en un tema delicado donde podría estar involucrada la soberanía nacional”, señaló.

La comparecencia se da luego de que, la semana pasada, el Senado acordó —con respaldo de distintas fuerzas políticas, incluido el PAN— invitar a la gobernadora a explicar lo ocurrido durante el operativo de seguridad en Chihuahua.

Cantón Zetina detalló que la reunión se llevará a cabo este martes a las 10:00 horas, será pública y podrá seguirse a través del Canal del Congreso, con acceso para medios de comunicación.

El caso ha generado atención a nivel nacional debido a las implicaciones que tendría la posible participación de agentes extranjeros en acciones de seguridad dentro del territorio mexicano.