Volcadura frente al polideportivo Luis H. Álvarez; una mujer lesionada

Sobre la vialidad Sacramento a la altura de la calle Monte perdido, frente al polideportivo Luis H Álvarez ocurrió un aparatoso choque con volcadura que dejó a una mujer con golpes leves.

El accidente ocurrió cuando el esposo de la lesionada al conducir su vehículo Acura de color negro pierde el control del volante, se impacta contra el camellón y posteriormente vuelca golpeando también una luminaria la cual también derriba.

Fueron paramédicos de Cruz Roja atendieron a la esposa a la que valoraron si se trasladaba o no a un hospital; haciéndose cargo del tráfico y del accidente elementos de la policía Vial.