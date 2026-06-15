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Adulto mayor resulta lesionado tras atropello en San Felipe

Un adulto mayor resultó lesionado luego de ser atropellado la noche de este lunes en el cruce de la avenida Teófilo Borunda Sur y la calle Camargo, en la colonia San Felipe Viejo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un vehículo Mercedes-Benz color negro manifestó que no alcanzó a ver al peatón cuando circulaba por la zona, por lo que lo impactó y lo derribó sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la unidad de Rescate Urbano de Gobierno del Estado (URGE) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica. Elementos de la Policía Vial tomaron nota del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades.

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