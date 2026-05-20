“Viviendas del Bienestar” en Chihuahua con problemas; no hay abastecimiento de agua

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que las “viviendas del bienestar” siguen en pausa para Chihuahua capital, pues lamentablemente la zona de oriente no cuenta con un abastecimiento suficiente para que dé el proyecto.

“La verdad es que aquí en Chihuahua, salvo al municipio de Juárez que si tiene el proyecto avanzado y con los primeros trabajos la problemática aquí en Chihuahua es el agua y hay proyectos que están en la mesa de Infonavit”, comentó.

Asegura que el proyecto no esta tan avanzado como en otros estados, pero va en proceso con el Gobierno Federal, tan solo en Juárez se han dado avances y la prioridad también es que se inicie en la capital.

En este sentido destacó que el sector oriente no tiene tanta disponibilidad de agua por lo cual el líder de los constructores señaló que sería factible solucionar el abastecimiento del agua hasta buscando otro terreno.

“Que se solucione la manera de abastecer de agua y ya de ahí se desencadena todo lo demás con cambiar de terreno que se una posibilidad, pero si se logra dar una fuente de abastecimiento de agua yo creo que se daría mucha más obra para ese sector”, comentó.