“Vive en un mundo irreal”, responde Maru Campos a Alejandro Domínguez

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que el dirigente estatal de PRI, Alejandro Domínguez Domínguez vive en un mundo irreal, luego de que señaló que para Acción Nacional, las consecuencias de no ir el alianza para el 2027 serían procesos penales y cárcel para actuales funcionarios públicos.

La mandataria estatal omitió dar más comentarios al respecto, señalando únicamente que el dirigente del tricolor no conoce lo que dice: “No tengo ningún comentario al respecto, vive en un mundo irreal, que no conoce”.

Por su parte, la dirigencia estatal del PAN y diversos legisladores indicaron en días pasados que no tolerarán chantajes de ningún partido político y que las posibles alianzas se definirán por el Consejo Nacional del partido.