Encuentran a un adulto mayor sin vida en vivienda de la colonia Cuarteles

Un adulto mayor fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Cuarteles, al sur de la ciudad.

El hallazgo sucedió esta tarde en un domicilio de las calles Revilla y 52, hasta donde se trasladaron policías municipales, quienes resguardaron el área.

Se trata de un hombre de 75 años de edad, el cual fue localizado desnudo.

Policías municipales resguardaron el área, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones y el Servicio Médico Forense se hizo cargo del cuerpo.