Visitas legislativas en Palacio-GPPAN y Bien Común-La barda, Jáuregui y Brenda Ríos-PRI vs los espectaculares

Después de que la semana pasada y a unos días de haber sido designado por la gobernadora Maru Campos como secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo visitara a varios diputados locales del PAN, incluido por supuesto el coordinador Alfredo Chávez, ayer los legisladores azules encabezados por Chávez Madrid le devolvieron la visita al funcionario estatal en Palacio de Gobierno, en donde los coordinados por el también representante del Distrito 18 se reunieron con Carrillo para revisar temas y gestiones pendientes en cada uno de sus Distritos. Así que ahí estuvieron en la encerrona la diputada juarense Xóchitl Contreras, Jorge Soto, Ismael Pérez Pavía, representante del Distrito 11, las diputadas Nancy “La China” Frías y Joss Vega, de los Distritos 12 y 15, respectivamente, ambos con sede en la capital, así como Jaime Torres Amaya, del Distrito 13 y Roberto Carreón, representante del Distrito 19 que tiene su sede en Delicias.

El objetivo de la reunión que se llevó a cabo en el Salón Barrancas fue el revisar a detalle las necesidades y pendientes de cada uno de los Distritos locales que representan los diputados panistas, en especial porque se viene el último año del sexenio de la gobernadora Maru Campos y es necesaria la coordinación entre esa importante Secretaría y los legisladores locales, ya que el trabajo territorial y la presencia constante de apoyos a las familias que los habitan, serán primordiales para lograr un buen resultado electoral, pues aunque algunos ya no tengan posibilidad de reelegirse, entre los ahí presentes existen quienes sí, tales como Xóchitl Contreras, Torres Amaya, “La China” y Joss, los cuales ya alzaron la mano para intentarlo.

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Otra visita que ocurrió ayer en Palacio fue la de la diputada federal del PAN, Rocío González, la cual acudió a la sede del Poder Ejecutivo para reunirse con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien informó del encuentro a través de sus redes sociales y resaltó las coincidencias existentes entre ambos cuando de trabajar en conjunto se trata, además de para revisar los temas pendientes en la agenda legislativa federal, con eso de que ya en septiembre inicia el periodo ordinario en la Cámara de Diputados y debido a que se viene el proceso electoral, los trancazos, dimes y diretes, además de las patadas bajo la mesa estarán al orden del día allá en San Lázaro, así que la coordinación entre los diputados federales de Chihuahua y las autoridades del Ejecutivo deberá ser latente si es que pretenden al menos hacer su luchita ante la mayoría aplastante de Morena y sus aliados.

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En el marco de la barditis aguda que traen los suspirantes a la alcaldía de Chihuahua capital, en especial panistas y morenos, quien se disculpó a través de su perfil oficial de Facebook con la diputada local de Morena, Brenda Ríos, es el exfiscal César Jáuregui, ya que en ese afán de aprovechar cualquier barda, con o sin dueño, a uno de sus colaboradores se le hizo fácil y borró el nombre de la legisladora guinda para poner el de Jáuregui Moreno, lo cual fue denunciado a través de redes sociales.

Debido a ello, el exfiscal General que quiere ser el candidato del PAN a la alcaldía de la capital, ofreció una disculpa a la diputada morenista que también va por el mismo objetivo, la cual dijo apreciar y reconocer el gesto de Jáuregui Moreno, al afirmar que “la democracia requiere competencia, pero también respeto”, por lo que la situación quedó arreglada, en espera de si los chicos del exfiscal volverán a repintar la barda y dejarla como originalmente estaba.

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Y mientras eso sucede con la barditis, la otra epidemia, la de los espectaculares, también dio de qué hablar, pues tal como lo habían adelantado desde hace semanas, la dirigencia estatal del PRI que preside Alex Domínguez y en voz de su representante ante el Consejo General del IEE, Óscar Antonio Núñez, presentaron una solicitud de procedimiento ordinario sancionador en contra de quienes suspiran por alguna candidatura, a los cuales acusan de actos anticipados de campaña debido a la contratación de espectaculares que han sido colocados en prácticamente toda la ciudad y el estado desde hace ya varias semanas, además, no conforme con que los priistas van por una sanción por parte del Instituto Estatal Electoral, también exigen que intervengan el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, al cuestionarse de dónde vienen los recursos económicos para lo que aseguran se trata de campañas anticipadas.

Incluso, y antes de que ayer emprendiera su gira por los municipios de Allende, Coronado y Jiménez, el dirigente estatal Alex Domínguez colgó un video en sus redes sociales para informar del procedimiento solicitado al IEE, y aunque a decir de la denuncia, la petición va para que se sancione a todos los aspirantes que sin importar el color se han anunciado en dichos espectaculares, lo cierto es que a la hora del video, los únicos mostrados fueron de los suspirantes panistas, ninguno de Morena, a pesar de que fueron los guindas quienes comenzaron con esa fiebre desde hace dos años. ¿Mera coincidencia o pedradita al PAN?