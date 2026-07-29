Aún sin fecha para que Ohtani regrese al montículo

Los Angeles Dodgers, poseedores del mejor récord de las Grandes Ligas y de la mayor ventaja en su división, siguen recuperando jugadores lesionados.

Enrique Hernandez, su dinámico jugador polivalente, fue activado de la lista de lesionados el martes, antes del inicio de una serie de tres partidos en casa contra los Marineros de Seattle. Se espera que Edwin Diaz, su cerrador estrella, haga lo propio el miércoles. Blake Snell, su lanzador abridor de 182 millones de dólares, podría regresar la próxima semana. Y Will Smith, su receptor titular, ha comenzado a realizar actividades relacionadas con el béisbol, una señal alentadora en su recuperación de una lesión en el cuello.

Sin embargo, la situación de Shohei Ohtani como lanzador sigue siendo una incógnita.

Aunque Ohtani sigue apareciendo en la alineación titular, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que aún no está seguro de cuándo volverá a subir al montículo. Ohtani, de 32 años, fue descartado para su primera apertura tras el receso del Juego de Estrellas el miércoles pasado debido a molestias persistentes en la rodilla izquierda. Ese día realizó una sesión de bullpen de 30 lanzamientos en Filadelfia, pero una sesión programada para tres días después fue pospuesta. Ohtani no lanza en un partido desde el 3 de julio y lleva seis días sin realizar ningún tipo de lanzamiento.

Cuanto más tiempo pase alejado de la actividad, más probable será que deba reiniciar todo el proceso de preparación desde cero.

“Nos estamos acercando a ese punto”, dijo Roberts. “Es un lanzador abridor, así que cuando empiezas a perderte tres, cuatro o cinco semanas de esa preparación progresiva, tienes que volver a empezar prácticamente de nuevo”.

Snell, quien ha realizado una apertura esta temporada, tiene programada para el miércoles la que podría ser su última salida de rehabilitación. Tyler Glasnow, baja desde principios de mayo por espasmos en la espalda, se enfrentará a bateadores en el Dodger Stadium ese mismo día; este podría ser el último paso antes de iniciar su propia asignación de rehabilitación.

Se espera que tanto Snell como Glasnow regresen el próximo mes para unirse a una rotación encabezada por Yoshinobu Yamamoto y que cuenta con Justin Wrobleski, Roki Sasaki y Emmet Sheehan. Y dado que no cuenta como uno de los 13 lanzadores asignados al equipo, Ohtani podría regresar a la rotación antes de haber alcanzado su plena capacidad de resistencia, iniciando partidos tal como lo hizo durante su recuperación de la cirugía de codo la temporada pasada.