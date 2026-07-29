¿La Tierra no es realmente redonda? La NASA muestra la verdadera forma del planeta

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) difundió un mapa tridimensional del campo gravitatorio terrestre a partir de observaciones satelitales. La representación llamó la atención por su forma, menos simétrica de lo que se suele imaginarla.

🌍 ¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? Su gravedad hace que tenga una forma irregular llamada geoide. Gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, hoy podemos visualizarla con un nivel de detalle impresionante. via @NASA pic.twitter.com/20boQDXBQ2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 27, 2026

El gráfico representa el geoide, una superficie equipotencial que describe la forma que tendría el nivel medio del mar si las aguas permanecieran completamente inmóviles, sin la influencia de mareas, vientos ni corrientes marítimas. En cambio, toma en cuenta la masa de rocas, magma y agua acumulada en las profundidades de la superficie.

Al respecto, los especialistas aclararon que el gráfico no constituye una fotografía del aspecto exterior del planeta, sino una ilustración que amplifica la escala vertical entre 7 mil y 10 mil veces para volver visibles las pequeñas diferencias en la fuerza de atracción.

“Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles”, explicó el científico Michael Watkins en una investigación de 2020 sobre las propiedades del geoide.

En las zonas de mayor concentración de masa, como la cordillera de los Andes o el Himalaya, la atracción es superior y aparece reflejada con tonos rojos, mientras que los sectores de menor densidad, como el océano Índico o la cuenca del río Congo, se observan en azul.

Para elaborar esta imagen, los equipos técnicos procesaron más de mil millones de observaciones obtenidas durante 15 años mediante 19 satélites. El modelo global GOCO06s combinó datos recogidos por la misión GOCE de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el programa GRACE, impulsado por la agencia estadounidense junto al Centro Aeroespacial Alemán.

“El campo de gravedad de la Tierra cambia de un mes a otro, principalmente debido a la masa de agua que se mueve sobre la superficie”, había explicado entonces Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

La misión GRACE utilizó dos vehículos espaciales idénticos que volaron alineados a 220 kilómetros de distancia para medir fluctuaciones micrométricas y registrar el desplazamiento del agua en océanos, lluvias y glaciares.

Además, el mapa mostró que la altura del geoide registra variaciones que van desde un máximo de 85 metros en Islandia hasta un mínimo de 106 metros bajo el nivel medio en el sur de la India.

“Es muy difícil medir cuánta agua hay a gran profundidad en el suelo y cuánto cambia de un año a otro”, indicó al respecto Watkins. La herramienta ayuda a analizar el ciclo hidrológico, la disponibilidad de agua subterránea para el riego agrícola y el ascenso marino a largo plazo.