Se eleva a 13 la cifra de muertes por el terremoto en Japón, mientras sigue la búsqueda de desaparecidos

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que 13 personas fallecieron tras el potente sismo que sacudió parte del suroeste de Japón, y que las labores de rescate continuaban el miércoles por la mañana (hora local) en busca de los desaparecidos.

🇯🇵 | URGENTE: La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dice que se han reportado heridos y edificios colapsados después de que un terremoto de magnitud 7.1 azotara el suroeste de Japón. pic.twitter.com/qBw1nFTkU6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

Un sismo de magnitud 7.1 sacudió la zona de Kumamoto, en la isla principal de Kyushu, en el sur del país, a última hora de la tarde del martes.

Takaichi señaló que muchas otras personas resultaron heridas o siguen desaparecidas, mientras las labores de rescate continuaron durante la noche.

Parte de un centro comercial se derrumbó, aparentemente debido a una fuga de gas, y una enorme chimenea de una fábrica de papel también se derrumbó.

La Agencia de Bomberos y Gestión de Desastres informó que fue recomendada la evacuación a más de 260,000 personas, la mayoría de ellas en la prefectura de Kumamoto, pero también en la vecina prefectura de Nagasaki.

La zona afectada se encuentra a unos 900 kilómetros (540 millas) al suroeste de Tokio, la capital del país.

La Agencia Meteorológica de Japón había emitido un aviso de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro, pero este fue levantado en un plazo de dos horas.

La agencia señaló que el aviso de tsunami abarcaba las zonas cercanas de los mares de Ariake y Yatsushiro, frente a las costas occidentales de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, situadas a unos 560 millas (900 kilómetros) al suroeste de Tokio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente que el terremoto tuvo una magnitud de 7.1, pero posteriormente la ajustó a 6.8.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, declaró en un mensaje publicado en X que su gobierno ha establecido un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar los posibles daños y preparar operaciones de rescate en caso de ser necesario. Más tarde, Takaichi informó a los periodistas que se habían reportado varios heridos y daños en carreteras, puentes y edificios, así como cortes de electricidad e incendios, aunque los detalles aún no estaban claros.

Takaichi advirtió a las personas que estuvieran cocinando que tuvieran cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

La agencia de noticias Kyodo informó que un hospital de la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas heridas a causa del terremoto. Un tren descarriló y volcó de costado en la estación de Yatsushiro, y se produjeron daños en los muros de piedra del castillo de Kumamoto, según Kyodo.

Yozo Kai, sacerdote de un santuario sintoísta en la cercana localidad de Mashiki, comentó que algunas linternas de piedra se habían desplomado. “Me preocupaba que el salón principal y la puerta volvieran a inclinarse”, declaró a Kyodo.

“El temblor me recordó al terremoto de Kumamoto (de hace 10 años) y sentí miedo”, dijo Hiroki Shimoda, funcionario del ayuntamiento de Mifune, quien vio cómo las tejas de las casas cercanas caían al suelo.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón informó que no hubo reportes de daños en las principales instalaciones públicas ni en la infraestructura, aunque las autoridades aún evaluaban el alcance de los daños. Los cuerpos de bomberos locales recibieron numerosas llamadas de emergencia informando sobre incendios y daños en viviendas.

“Nuestra máxima prioridad es la vida de las personas”, afirmó Takaichi, instando a los residentes de las zonas más afectadas a extremar las precauciones ante posibles réplicas.

Shinji Kiyomoto, funcionario de planificación de medidas contra terremotos y tsunamis de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), explicó en una conferencia de prensa que este terremoto superficial estaba desencadenando actividad sísmica en la zona, por lo que pidió a los residentes que tuvieran especial cuidado durante los próximos dos o tres días. No obstante, señaló que no se había observado ningún tsunami derivado de este sismo de origen terrestre.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en tres centrales nucleares cercanas.

El servicio de trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu fueron suspendidos para realizar inspecciones de seguridad, mientras que la pista del aeropuerto de Aso Kumamoto fue cerrada, sin “previsión de reanudar las operaciones”, según un aviso publicado en el sitio web del aeropuerto.

El Ministerio de Defensa de Japón anunció el envío de aeronaves a la zona para evaluar la situación. Kumamoto fue azotada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, 1,800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.