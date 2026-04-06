Vinícius Júnior elogia a Lamine Yamal por condenar cánticos antimusulmanes

Madrid. Vinícius Jr, uno de los abanderados en la lucha contra el racismo, advirtió que “racistas hay en todos los países” y elogió a Lamine Yamal por condenar públicamente los cánticos antimusulmanes en el duelo entre España y Egipto, al afirmar que los jugadores deben mantenerse unidos en la lucha contra la discriminación. En ese partido de La Roja, aficionados en las gradas entonaron en varias ocasiones: “Musulmán el que no bote”.

“Es importante que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor las cosas”, declaró Vinícius en rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.

“Los pobres y los negros que están en todos los lados seguramente tienen más dificultades que nosotros y en esto (contra el racismo) tenemos que estar todos juntos. Los jugadores podemos tener mucha fuerza, no digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero sí que hay racistas en estos países, también en Brasil y en muchos más”, denunció.

Vinícius ha sido a menudo objeto de insultos racistas mientras juega en Europa y es una voz activa en la lucha contra el racismo. En un partido de la Liga de Campeones el mes pasado en Lisboa, el astro brasileño acusó a Gianluca Prestianni, el atacante argentino del Benfica, de llamarlo mono después de que celebrara frente a los aficionados locales cuando marcó para el Madrid.

Prestianni fue visto tapándose la boca con la camiseta durante un acalorado intercambio con los jugadores del Madrid cuando el partido estaba a punto de reanudarse, y Vinicius corrió hacia el árbitro para denunciar el insulto racista. El Benfica negó las acusaciones, pero el futbolista argentino posteriormente se perdió el partido de vuelta en la capital española tras ser sancionado con una suspensión provisional impuesta por la UEFA .