Vinícius Júnior denuncia insulto racista en Portugal y PSG rescata triunfo en Champions League

Désiré Doué saltó de la banca para rescatar el martes al Paris Saint-Germain justo cuando su defensa del título de la Liga de Campeones parecía desmoronarse en Mónaco, firmando un doblete para voltear el marcador en la victoria 3-2 en la ida de su repechaje por el pase a los octavos de final del torneo.

Vinícius Júnior marcó un brillante gol para darle al Real Madrid la ventaja ante Benfica y luego denunció haber sido víctima de un insulto racista por un rival. El partido en Lisboa se detuvo durante casi 10 minutos, con Vinícius sentado solo en el banquillo en el Estádio da Luz, antes de que el juego se reanudara sin que ningún jugador fuera expulsado como resultado de sus acusaciones. El Madrid ganó 1-0.

El PSG también sacó una renta de un gol tras la ida en el Stade Louis-II del principado. Pero, al ir perdiendo 2-0 después de 18 minutos, el equipo de Luis Enrique corría el riesgo de quedar noqueado inesperadamente.

Eso fue hasta que Doué ingresó como sustituto en la primera mitad y le dio la vuelta al partido con sus goles para impulsar la victoria del PSG.

Galatasaray dejó a la Juventus al borde de la eliminación con una sensacional remontada para imponerse el martes por 5-2 en Estambul.

Y el Borussia Dortmund venció de local 2-0 a Atalanta.

Abajo 2-1 al descanso en el partido de repechaje en el RAMS Park, el gigante turco reaccionó tras la reanudación. Noa Lang anotó dos de los cuatro goles de Galatasaray en la segunda parte para sorprender al conjunto italiano, dos veces campeón de Europa.

Galatasaray abonó una ventaja de tres goles con miras al partido de vuelta en Turín la próxima semana, con la posibilidad de instalarse en los octavos de final por primera vez desde 2014.

Juventus respondió bien al verse abajo por un gol tras el tanto de Gabriel Sara a los 15 minutos: Teun Koopmeiners igualó un minuto después y añadió otro antes del descanso.

Pero Galatasaray tomó el control en la segunda parte. Lang empató cuatro minutos después de la reanudación, al marcar desde corta distancia.

El zaguero colombiano Davinson Sánchez puso por delante al equipo local a la hora de juego y Juventus se complicó aún más cuando el lateral izquierdo colombiano Juan Cabal fue expulsado 22 minutos después de ingresar como sustituto al descanso.

Lang firmó su segundo gol al aprovechar un error de la defensa dentro de su propia área, y Sacha Boey sentenció con un remate al ángulo a los 86.