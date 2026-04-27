Vinculan a siete por secuestro de dos menores en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, desarticuló a un grupo criminal, logrando rescatar a dos víctimas de secuestro, así como asegurar armas de fuego, equipo táctico, cartuchos útiles y tres vehículos que pudieran estar estrechamente relacionados con los hechos.

Tras una operación en la que destacaron las labores de investigación e inteligencia policial, así como el uso de herramientas tecnológicas, la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro logró que una Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos dictara auto de vinculación a proceso en contra de siete personas, presuntamente implicadas en el secuestro de dos menores de edad.

Las investigaciones realizadas permitieron ubicar a los involucrados al ejecutar dos órdenes de cateo en diversos domicilios ubicados en Ciudad Juárez, siendo uno de ellos en donde se consolidó, además de la detención de los probables responsables, el rescate de las víctimas.

Durante distintas fases del operativo, las autoridades aseguraron al menos siete armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, equipo táctico con características similares al de uso policial, cartuchos útiles, así como tres vehículos probablemente involucrados en la ejecución de los hechos delictivos, evidenciando la capacidad logística y el grado de organización del grupo criminal.

Los datos de prueba recabados y expuestos por el Agente del Ministerio Público durante las audiencias celebradas ante la Jueza de Control, fueron determinantes para que la autoridad judicial resolviera la situación jurídica de Damián Alexis N., Julio N., Roberto Ángel N., Heriberto N., Jorge Israel N., Carlos N., y Juan De Daniel N., los cuales fueron vinculados a proceso penal, marcando un avance firme en el combate a este delito de alto impacto.

Como medida cautelar, la Jueza de Control impuso a los imputados la prisión preventiva, la cual fue solicitada y debidamente justificada por el Agente del Ministerio Público, por lo que permanecerán internos en el Centro Estatal de Reinserción Social durante el desarrollo del proceso penal. Asimismo, se fijó un plazo para la investigación complementaria, con el objetivo de robustecer los datos de prueba y avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.

En este contexto, la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro dará continuidad a las indagatorias para verificar si los imputados guardan relación con otros hechos de la misma naturaleza u otros delitos. Lo anterior, debido a que las investigaciones realizadas hasta el momento y los objetos asegurados permiten presumir que el grupo podría haber participado en más eventos delictivos, por lo que se ampliarán las líneas de investigación para su total esclarecimiento.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).