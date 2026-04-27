Lesionan a hombre tras ataque armado en la colonia Nuevo Triunfo

Un hombre de aproximadamente 35 años fue lesionado por arma de fuego al interior de una bloquera, en el cruce de avenida Venceremos y Hacienda del Paraíso, en la colonia Nuevo Triunfo.

La víctima indicó a policías municipales que un sujeto llegó solicitando una grúa y posteriormente sacó un arma, disparándole en repetidas ocasiones en las piernas. El agresor vestía pantalón táctico color caqui.

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron a un hospital, mientras que la Fiscalía inició las investigaciones.