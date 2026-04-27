Hubo omisiones en caso de agentes extranjeros: Jáuregui

El fiscal general del estado, César Jáuregui, reconoció que existieron omisiones en la información y en la gestión institucional relacionadas con el contacto con civiles extranjeros que fallecieron en un accidente en la sierra de Morelos, tras un operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio.

En su carta de renuncia, dada a conocer públicamente, el exfuncionario señaló que los datos iniciales con los que contaba y que fueron compartidos con la opinión pública resultaron inconsistentes, por lo que fue necesaria una investigación más profunda para esclarecer la participación de dichas personas.

“Hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas”, expuso.

Jáuregui indicó que estas fallas vulneraron los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la responsabilidad de garantizar.

Asimismo, subrayó que el combate al crimen organizado requiere no solo determinación, sino también el cumplimiento estricto de la legalidad, el respeto a la soberanía y la observancia de los protocolos de համագործeración internacional.

El ahora exfiscal expresó su confianza en que su salida del cargo contribuya a fortalecer la disciplina institucional y a mejorar los controles internos dentro de la dependencia.