Vinculan a proceso por homicidio de un hombre que defendió a su hijo de ser privado de la libertad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Jonathan V. M., Jesús Manuel T. C., Miguel Eduardo T. O. y Luis Javier M. S., por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de padre e hijo, respectivamente.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, acreditó la posible participación de los imputados en los hechos que se registraron el 30 de agosto de 2026, en la colonia Fray García de San Francisco, en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial, estableció que los imputados llegaron a bordo de un vehículo hasta la colonia en mención, en donde intentaron privar de la libertad a un masculino que fue defendido por su padre Javier P. M., quien, en el forcejeo, fue lesionado por proyectil de arma de fuego, herida que le causó la muerte.

Los imputados fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuando pretendían huir a bordo de vehículo de la marca Chrysler, línea Town & Country, color arena.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 3678/2026, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica de los imputados, quienes permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional fijó un plazo de 06 meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).