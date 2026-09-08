Toluca se corona en la Leagues Cup y rompe hegemonía de clubes estadunidenses

Desde la primera edición oficial en 2023, los clubes de la MLS hicieron de la Leagues Cup una fortaleza. El certamen se integró al ecosistema de competencias de la Concacaf –con tres boletos en juego para la Copa de Campeones– y, desde entonces, ningún participante de la Liga Mx había podido alzar el trofeo. Ayer, en el estadio Shell Energy de Houston, el Toluca quebró esa hegemonía. En la final más mexicana en la historia del torneo, los Diablos derrotaron 2-0 al Monterrey y conquistaron su sexto título –incluido el bicampeonato local– bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed.

Las anotaciones de Alexis Vega (4) y del brasileño Helinho (70), precedidas por descuidos defensivos de Rayados, le otorgaron a los escarlatas el trono que dejó vacante el Seattle Sounders, monarca en 2025. Aunque Cruz Azul y León ganaron las ediciones de 2019 y 2021, la Concacaf no reconoció esos registros como oficiales, por lo que el historial formal comenzó con el título del Inter Miami de Lionel Messi en 2023 (10-9 en penales frente al Nashville SC).

Vega encaminó al conjunto mexiquense en un trámite de ida y vuelta, pero con un marcado dominio sobre la Pandilla. Desde los linderos del área chica, el seleccionado nacional reaccionó un segun-do antes de que Orbelín Pineda –poco acostumbrado a las tareas defensivas– lograra despejar un balón desviado al poste del arquero Esteban Andrada. Fue prácticamente un gol de vestidor. Si bien la escuadra regiomontana equilibró la balanza por momentos, sus delanteros carecieron de contundencia.

En la parte complementaria, un vertiginoso contragolpe iniciado por el argentino Franco Romero desde su propio campo termi-nó por valer el título. Helinho conectó a segundo poste un remate raso tras un previo desvío del uruguayo Federico Viñas. Sin marca encima, el atacante brasileño sólo tuvo que empujar el esférico. Los Rayados buscaron responder con las ocasiones más claras en los pies de Hugo Cuypers y Diego Rossi, pero el guardameta Hugo González se erigió como el mayor guardián de la noche.

Bicampeón de Liga (2025) y monarca en el Campeón de Campeones (2025), Copa Concacaf (2026), Campeones Cup (2025), además de la reciente Leagues Cup, Mohamed se convirtió en el entrenador con más títulos en el Toluca, superando al mítico Ignacio Trelles, quien ganó cinco trofeos al frente del mismo banquillo.

Consuman fracaso

Por otro lado, la exigencia del América no admite matices. Sin la posibilidad de disputar el título de la Leagues Cup, las Águilas consumaron su fracaso al quedar fuera del podio tras caer 1-0 ante el León en el estadio Shell Energy, don-de el público que presenció la doble cartelera pasó alrededor de siete horas en las gradas.

De paso, los esmeraldas amarraron su boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro, resuelto con un solitario tanto del colombiano Diber Cambindo al minuto 80, reflejó el desencanto de la afición azulcrema: en las tribunas se congregó menos de la mitad de los seguidores que asistieron en las fases previas. No hubo banderas ni el ambiente festivo que suele acompañar al equipo en citas definitorias.

Aunque el proyecto encabezado por Guillermo Almada había fijado este torneo como una prioridad internacional, el saldo final se redujo a disputar el tercer lugar con un cuadro alternativo repleto de juveniles y respaldado apenas por los extranjeros Oscar Perea, Raphael Veiga y Brian Rodríguez, además del capitán Henry Martín, quien ingresó en la parte complementaria.

El trámite ofreció escasas luces. Ante el bajo nivel del arranque, los asistentes respondieron con una sonora silbatina a los elementos titulares. Ambos conjuntos insinuaron intenciones, pero la intensidad y la elaboración del juego –dos veces detenido por las pausas de hidratación– estuvieron muy lejos de lo esperado.

Un error del arquero Fernando Tapia, quien dudó en un tiro libre cobrado por Rodrigo Echeverría y se quedó a medio camino, le dejó el balón a Cambindo para adelantar a la Fiera con un remate de cabeza a puerta vacía. Las Águilas buscaron reaccionar con un par de acciones claras, pero el guardameta Óscar García sostuvo la ventaja leonesa con atajadas clave.

“Hicimos el peor partido desde que estamos en el club: sin intensidad, lentos y predecibles”, reconoció Almada en conferencia de prensa. “Ninguna derrota llega en buen momento, pero sirve para reflexionar. Debemos recuperar la identidad y mostrar otra hambre para ganar”.