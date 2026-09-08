Colisión: ¿De qué trata la nueva telenovela de HBO Max? Sus protagonistas nos cuentan 

Colisión, la nueva serie de HBO Max protagonizada por Macarena Achaga, Diego Klein y Margarita Rosa de Francisco, revive el melodrama con una historia de poder, amor y conflictos familiares.

Hay géneros que nunca pasan de moda y la telenovela es, sin duda, uno de ellos. Ahora, el melodrama llega al streaming con Colisión, la nueva mega producción de HBO Max protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, Macarena Achaga, Diego Klein, Juan Pablo Castañeda y Christian Vázquez, basada en dos libros de la legendaria escritora española Corín Tellado: No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena.



La historia sigue a Zoé (Macarena Achaga) quien tras la trágica y misteriosa muerte de su padre busca asumir el lugar que le corresponde al frente de la empresa familiar. El problema es que su madre, Belén (Margarita Rosa de Francisco), ya tomó las riendas y no está dispuesta a soltarlas. Así empieza una guerra de poder entre madre e hija. Pero como en toda buena telenovela, no puede faltar el elemento romántico que complica más el tablero. En medio de esta batalla están Matías (Diego Klein), el novio de Zoé; Ikal (Christian Vázquez), el otro amor de la protagonista; y Juan (Juan Pablo Castañeda), el interés amoroso de Belén.

Margarita Rosa de Francisco, Macarena Achaga, Diego Klein, Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda , el elenco principal de Colisión. (Anylú Hinojosa-Peña)



Algo especial de esta producción es que estuvo a cargo de tres directores: Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco, una decisión que, de acuerdo con todo el elenco, fue fundamental para una historia que transita por distintos tonos y temas, ya que cada uno estuvo al frente de una unidad con su propio carácter y aportó una sensibilidad distinta, pero con una misma identidad a lo largo de la serie. Además, los actores ya tenían experiencia con este tipo de proyectos, lo cual hizo que todo fluyera mucho mejor y se viera reflejado en el resultado final. “Tengo familiaridad con este lenguaje, con el melodrama”, cuenta Margarita, que ha sido una gran figura para las telenovelas latinoamericanas por sus papeles en Café con aroma de mujer o Gallito Ramírez, pero esta vez se encontró con “un nivel mayor de cuidado y de calidad”.

Las actrices Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco son las protagonisats de Colisión, la nueva telenovela de HBO Max. (Anylú Hinojosa-Peña. )

Y es que Colisión no pretende esconder que es un melodrama. Todo lo contrario: lo utiliza como punto de partida para explorar otros temas. Christian Vázquez lo resume de una manera sencilla: “la serie tiene todos los elementos del género, pero también hay thriller, intriga y drama familiar. Y debajo de todo eso hay temas mucho más vulnerables como el duelo, la salud mental, las injusticias y la incómoda posibilidad de descubrir que la familia también puede ser el peor enemigo”, añade.

Deigo Klein y Juan Pablo Castañeda, actores principales de Colisión, la nueva telenovela de HBO Max. (Anylú Hinojosa-Peña.)

Para Macarena Achaga y Juan Pablo Castañeda, que la historia tuviera tantas capas fue súper importante a la hora de construir los personajes, “le damos visibilidad a temas importantes, pero sobre todo a una historia en la que hay dos mujeres peleándose por el poder, y creo que hemos tardado mucho en que podamos llegar a este tipo de posiciones”, reflexiona la actriz argentina.

Y aunque hablamos de una historia de tensión, la unión y química entre cast y el resto del crew que creó el proyecto detrás de cámaras es lo que logra ese magnetismo que hace que no te puedas despegar de la pantalla. “Fue una gozada compartir con este elenco”, cuenta Diego Klein. “Creo que todos nos llevamos muy bien y al final eso se refleja en el trabajo que haces”.

Christian Vázquez es una de los protagonistas masculinos de esta historia. (Anylú Hinojosa-Peña)

Colisión llegará a la pantalla chica el 7 de septiembre por HBO Max y ya nos urge verla, porque ¿qué es una buena telenovela sin un poco de drama familiar, caos y romance? Aquí lo tienen todo.