La FGR aseguró una bodega vinculada a Roberto Farías Laguna donde halló armas, documentos clasificados y evidencia para investigar huachicol.

La FGR amplió las investigaciones sobre una presunta red de contrabando de combustible tras el aseguramiento de una bodega presuntamente vinculada con Roberto Farías Laguna en la CDMX.

Durante el cateo, la FGR localizó armas, documentos clasificados, expedientes relacionados con personal naval y diversos objetos que podrían aportar información clave para el caso.

Los hallazgos buscan fortalecer las indagatorias sobre las operaciones de la supuesta estructura dedicada al tráfico ilegal de combustibles y las posibles redes de protección institucional involucradas.

FGR asegura documentos, armas y más en bodega rentada por Roberto Farías Laguna

Durante un cateo en una bodega rentada por Roberto Farías Laguna, autoridades de la FGR encontraron:

Objetos de lujo

Listas de aduanas marítimas

Expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución

Documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial

Armas de fuego sin registro

ESTO ENCONTRÓ LA FGR EN UNA BODEGA RENTADA POR ROBERTO FARÍAS LAGUNA (CAPTURA DE PANTALLA)

Godoy recordó que la red de huachicol era liderada por Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes lograban pasar combustible por aduanas como aceite o aditivo para evadir el tratamiento fiscal.

Para operar, “los primos” contaban con cómplices que intervenían directamente en designaciones, ascensos y movimientos de personal en la Administración Nacional de Aduanas y la propia Secretaría de Marina.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el alcance de la presunta estructura y determinar la responsabilidad de las personas señaladas en el caso.

Con lo incautado por la FGR en la bodega rentada por Roberto Farías Laguna, las autoridades buscan establecer la relación del exvicealmirante con la red de contrabando de combustible.