Vinculan a proceso penal a cuatro imputados por delitos contra la salud en Parral

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra de cuatro personas que aparecen como probables responsables de delitos contra la salud.

Los imputados de nombres Brayan Armando A. G. y Magdalena B. I., fueron vinculados a proceso penal por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Mientras que Diego Alonso V.P. y Juan Carlos P.B., por el mismo delito, pero en la modalidad de posesión simple.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió iniciar un proceso penal en contra de los imputados por hechos ocurridos el 15 de abril del presente año, cuando fueron detenidos en flagrancia por la posesión de diversas porciones de marihuana y metanfetamina, así como objetos de interés criminalístico, durante el cateo a un domicilio de la calle Roble, de la colonia Juárez, en la ciudad de Parral.

Los imputados enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de firma periódica, además, tendrán que someterse a programas para la prevención de adicciones y acreditar un trabajo lícito por el tiempo que dure el proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).