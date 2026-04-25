Joven cae a zanja tras ser sacada de la circulación en Juan Pablo II

Una joven conductora que tripulaba un vehículo Nissan Sentra de color blanco sufrió un accidente luego de perder el control del volante cuando circulaba sobre la avenida Juan Pablo II, a la altura de la calle 75, a un costado de una bodega de colchones.

De acuerdo con versiones en el lugar, otro vehículo le habría cerrado el paso, lo que provocó que la conductora maniobrara bruscamente para evitar el choque. Esta acción derivó en que saliera de la cinta asfáltica y terminara cayendo a una zanja de aproximadamente tres metros de profundidad.

Tras el impacto, la mujer quedó atrapada al interior de la unidad sin poder salir por sus propios medios. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y, mediante el uso de soportes de madera, lograron estabilizar el vehículo para posteriormente rescatarla. Paramédicos de una ambulancia de urgencias básicas le brindaron atención médica en el lugar; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.