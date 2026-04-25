Balean a joven tras intento de asalto en Ladrilleros Sur; venta fue pactada por Marketplace

Un joven de 24 años, identificado como Alan Fernando, resultó lesionado por arma de fuego luego de un intento de asalto cuando pretendía vender dos teléfonos celulares en las inmediaciones de la colonia Ladrilleros Sur. De acuerdo con los primeros reportes, la transacción había sido acordada previamente a través de Marketplace de Facebook.

Según el relato de los hechos, los presuntos compradores arribaron al lugar a bordo de una motocicleta y, al momento del encuentro, sacaron un arma de fuego. El joven, al percatarse de la situación, intentó huir acelerando su vehículo, un Chevrolet Malibú; sin embargo, los agresores realizaron al menos dos disparos, logrando herirlo a la altura del hombro.

A pesar de la lesión, la víctima logró escapar y condujo hasta el cruce de las calles Sierra Magisterial y Lombardo Toledano, donde solicitó ayuda. Al sitio acudieron elementos de corporaciones estatales y municipales, así como agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Paramédicos de URGE brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado al Hospital Central para su valoración médica. Hasta el momento no se reportan detenidos.