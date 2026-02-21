Vinculan a proceso a tres imputados por delitos de género en Nuevo Casas Grandes

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso de tres imputados por los delitos de tentativa de feminicidio agravado, violencia familiar y lesiones, en perjuicio de una víctima.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 27 de septiembre del 2025, el imputado Luis Enrique C. Z., intentó privar la de la vida a la víctima mediante asfixia, asimismo, que el 27 de septiembre del 2025, ejerció violencia familiar contra la víctima, de manera física, psicológica y patrimonial, en un domicilio de la colonia Colosio, en el municipio de Nuevo Casas Grandes,

Asimismo, que los coimputados Johana Melissa C.Z. y Fernando E. R., también ejercieron actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

La detención de los imputados fue mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia Centro, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Con base en los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por agentes del Ministerio Público de la FEM, el Juez de Control en el Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal, resolvió iniciar proceso penal en contra de los tres imputados, situación jurídica que enfrentarán bajo medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)