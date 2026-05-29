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Han sido liquidados 184 incendios forestales en lo que va del año

En lo que va del presente año han sido liquidados 184 incendios forestales en distintas regiones del territorio estatal, gracias al trabajo coordinado de brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

De acuerdo con los registros de la Conafor, actualmente permanecen activos cuatro siniestros en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guerrero, Bocoyna y Urique, mismos que son atendidos por 92 combatientes.

Estas acciones cuentan con el respaldo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

La SDR hace un llamado a la población para que extreme precauciones y colabore en la prevención de este tipo de incidentes con la aplicación de medidas básicas, como apagar completamente las fogatas y no arrojar colillas de cigarro en áreas naturales.

Se invita a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los números (800) 737 0000 o 9-1-1.

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