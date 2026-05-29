Realiza Estado XV Simposio Estatal de Calidad en Salud

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, efectuó el XV Simposio Estatal de Calidad en Salud “Comprometidos con la Calidad y Seguridad del Paciente”, a fin de promover la mejora continua en la atención que se brinda a la población chihuahuense.

El evento se desarrolló con la participación de más de 300 asistentes entre directivos, coordinadores de calidad y profesionales de la salud de instituciones públicas y privadas del estado.

La ceremonia inaugural fue encabezada por autoridades estatales, federales, académicas y representantes de instituciones del sector, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la calidad y seguridad del paciente en Chihuahua.

La Secretaría de Salud destacó la importancia de generar espacios de encuentro interinstitucional que permitan compartir experiencias exitosas, herramientas y modelos de calidad enfocados en mejorar los servicios.

Asimismo, se contó con la participación de representantes del IMSS, ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado, Hospital Militar Regional, universidades, nosocomios públicos y privados, así como especialistas nacionales en temas de calidad y educación en salud.

A través de ponencias y conferencias magistrales, el foro abordó temas como la seguridad del paciente, mejora de procesos y fortalecimiento de la atención médica, lo cual lo consolida como uno de los espacios más importantes de actualización y colaboración del sector en Chihuahua.

La dependencia estatal informó que este encuentro forma parte de los esfuerzos permanentes del Comité Estatal de Calidad en Salud, organismo que desde 2007 impulsa acciones para promover mejoras en el servicio que ofrecen las organizaciones del ramo.

Desde su creación y hasta la fecha, este simposio ha reunido a más de 4 mil 300 asistentes y alrededor de 160 ponentes nacionales y locales.