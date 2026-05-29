Coparmex Nacional llama a Federación a respetar Estado de Derecho para preservar la confianza en inversiones

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rindió un mensaje durante la asamblea de toma de compromiso del Consejo Directivo de COPARMEX Ciudad Juárez, en donde señaló que hay una solidaridad con el Estado de Chihuahua ante la polarización que se ha tenido a las instituciones gubernamentales, aseguran que es necesario que el país cuente con instituciones que respeten el estado de derecho por el bien de futuras inversiones.

En este sentido el líder máximo del sindicato de patrones destacó que el tema de inversiones es fundamental para el crecimiento económico de cualquier estado, ciudad y país, por lo cual la polarización de temas como el que enfrenta actualmente el Gobierno del Estado de Chihuahua pone un entorno complejo e incertidumbre comercial.

En su gira por la frontera de Ciudad Juárez señaló que es necesario contar con instituciones soludas e imparciales y a su vez autoridades sin distinciones políticas para la aplicación de la ley.

A continuación, el mensaje:

…Quiero decirlo con claridad. Chihuahua no está solo.

Durante este día, los Centros Empresariales agrupados en la Federación Chihuahua, hicieron un pronunciamiento que cuenta con todo el respaldo institucional de COPARMEX Nacional. Desde nuestra Confederación expresamos solidaridad con Chihuahua y con las familias de Ciudad Juárez que enfrentan un entorno complejo marcado por la incertidumbre, la polarización y la exigencia de contar con instituciones sólidas e imparciales.

México necesita autoridades que actúen con imparcialidad, legalidad, transparencia y respeto al Estado de Derechos, sin distinciones políticas ni criterios diferenciados en la aplicación de la ley.

La certeza jurídica y el respeto al federalismo son indispensables para preservar la confianza, proteger la inversión y garantizar condiciones de estabilidad para quienes generan empleo y desarrollo. Ciudad Juárez conoce mejor que nadie el valor de la resiliencia. Esta frontera ha demostrado una y otra vez que, incluso en los momentos más difíciles, su gente sabe salir adelante con trabajo, carácter y unidad.

Sigamos construyendo un país con más confianza, más inversión y más oportunidades para las familias mexicanas.

Somos Una Sola COPARMEX, Un Solo México.

Muchas gracias.