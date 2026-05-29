Invitan a participar en la convocatoria de apoyos para comercializar productos regionales

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), a través de la Dirección de Agronegocios, invita a las personas físicas y morales vinculadas al sector rural y agroindustrial a participar en la convocatoria de apoyos para fortalecer la comercialización de productos regionales y el desarrollo de capacidades empresariales.

El objetivo de esta modalidad es otorgar incentivos económicos que permitan a las y los productores mejorar las condiciones de comercialización de sus productos primarios y agroindustriales, mediante estrategias, herramientas, certificaciones, capacitación y misiones que impulsen su presencia en nuevos mercados.

Además, se apoyarán proyectos de capacitación y asesoría técnica enfocados en innovación, emprendimiento y desarrollo de agronegocio.

En ese rubro se abordarán temas relacionados con transformación de productos, formulación de proyectos de inversión, aspectos legales, ecológicos, fiscales, financieros y de exportación, con un apoyo de hasta 30 mil pesos por persona beneficiada.

Los formatos y requisitos establecidos en las Reglas de Operación pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural: www.chihuahua.gob.mx/sdr.

La convocatoria permanecerá abierta a partir de su publicación y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos disponibles.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614 429 33 00, extensiones 12591, 12561 y 17739.