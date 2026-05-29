Participa Municipio de Chihuahua en asamblea nacional para fortalecer la planeación urbana y atracción de inversiones

Chihuahua Capital compartió herramientas innovadoras de planeación durante la Asamblea de Ciudades Capitales de México

El Gobierno Municipal de Chihuahua participó en la XVII Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), realizada en Cuernavaca, con el objetivo de fortalecer la planeación urbana, compartir buenas prácticas y consolidar estrategias que impulsen ciudades más ordenadas, competitivas y con mayores oportunidades de desarrollo.

En representación de Chihuahua Capital, asistió la directora del Instituto de Planeación Integral del Municipio (IMPLAN), Alondra Martínez Ayón, quien participó en distintas mesas de trabajo enfocadas en movilidad, infraestructura, desarrollo urbano y modernización de herramientas para la toma de decisiones públicas.

Durante el encuentro, representantes de ciudades como Hermosillo, Saltillo, Guanajuato y Cuernavaca intercambiaron experiencias y modelos exitosos que contribuyen a mejorar los servicios públicos, fortalecer la competitividad y elevar la calidad de vida de las familias.

Como parte de la participación de Chihuahua Capital, se presentaron las plataformas SIGMUN y Chihuahua Métrica, herramientas que fortalecen la transparencia, facilitan el acceso a información territorial y consolidan sistemas de indicadores para una mejor planeación estratégica de la ciudad.

Además, estas plataformas permiten generar información útil y accesible para ciudadanía, empresas e inversionistas, fortaleciendo la toma de decisiones y ampliando las oportunidades para el desarrollo económico de Chihuahua Capital.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar una planeación ordenada, moderna y con visión de futuro, que permita consolidar a Chihuahua Capital como una ciudad competitiva y atractiva para la inversión.